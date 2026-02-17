Icardi Juventus perché l’affare è saltato a gennaio | dai dubbi dell’argentino al veto di Spalletti

Mauro Icardi non ha firmato con la Juventus a gennaio perché ci sono stati contrasti tra lui e l’allenatore Spalletti. L’attaccante argentino aveva espresso il desiderio di cambiare squadra, ma il tecnico ha stoppato la trattativa. Nei giorni scorsi, si è parlato di tensioni tra i due che hanno complicato l’operazione. La Juventus ha tentato di inserire il suo nome nella lista, ma alla fine tutto è saltato.

Mauro Icardi non è arrivato alla Juventus a gennaio perché Spalletti ha bloccato l’affare.

Mauro Icardi è al centro di una trattativa di mercato che sta facendo parlare tutti.

