IA e criminalità | nuovi rischi e sfide legali nell’era dei reati automatizzati

L’intelligenza artificiale, utilizzata dai criminali per creare truffe sempre più sofisticate, sta complicando i casi di frode online. Gli esperti avvertono che i reati automatizzati si diffondono rapidamente, rendendo più difficile per le forze dell’ordine individuarli e fermarli. In alcune città, sono già stati segnalati aumenti di truffe attraverso chatbot che fingono di essere operatori di banca, ingannando le vittime con messaggi personalizzati.

L’IA al servizio del crimine: come l’intelligenza artificiale sta riscrivendo le regole del gioco. L’intelligenza artificiale sta aprendo nuovi, complessi scenari nel mondo della criminalità, ridefinendo i confini tra chi commette il reato e chi ne è vittima. Frodi automatizzate, manipolazioni finanziarie e il traffico illecito sono solo alcune delle sfide emergenti che richiedono un ripensamento delle strategie di sicurezza e un aggiornamento del quadro legislativo. Un’intuizione del Settecento anticipa l’era dell’AIC. L’idea che una macchina possa generare contenuti complessi non è una novità del XXI secolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Lotta alla criminalità e agli eco-reati: il bilancio 2025 dei carabinieri di Napoli e provincia

Droga, criminalità e sicurezza sul lavoro: nelle mani dell’Arma l’83 percento dei reati segnalatiL’Arma dei Carabinieri, grazie a un anno di attività sul territorio di Lecce, ha ricevuto e gestito l’83% dei reati segnalati riguardanti droga, criminalità e sicurezza sul lavoro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.