I Vigili del Fuoco di Avellino impegnati in Calabria per l' emergenza maltempo

I Vigili del Fuoco di Avellino sono partiti per la Calabria dopo che un violento nubifragio ha causato allagamenti e danni ai villaggi lungo i Laghi di Sibari. A causa delle intense piogge, diverse strade sono state sommerse e alcune abitazioni sono rimaste isolate. I pompieri hanno lavorato senza sosta per aiutare le persone e mettere in sicurezza le zone colpite.

Numerosi gli interventi effettuati per il recupero di beni di prima necessità dalle abitazioni allagate, tra cui documenti personali e medicinali salvavita Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nei giorni scorsi in Calabria, nel territorio dei Laghi di Sibari, nel comune di Sibari, a seguito dell'emergenza maltempo che ha provocato straripamenti, inondazioni e mareggiate. Su attivazione della Direzione Regionale Campania, nella giornata di sabato 14 febbraio, alle ore 14 circa, sono partite dal Comando di Avellino nove unità specializzate nel soccorso fluviale, con il modulo MO.