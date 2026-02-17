I Tarkus Quartet omaggiano gli Emerson Lake & Palmer a Mestre

I Tarkus Quartet portano sul palco di Mestre i classici degli Emerson Lake & Palmer, dopo aver deciso di rendere omaggio alla band britannica. Sabato 28 febbraio, alle 21.00, all’Hotel Bologna, i quattro musicisti veneziani suoneranno dal vivo le canzoni più famose del gruppo prog, cercando di catturare l’energia originale delle composizioni.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il grande progressive rock riprende vita: sabato 28 febbraio, alle ore 21.00 all’Hotel Bologna di Mestre, si esibiranno dal vivo i Tarkus Quartet, gruppo composto da quattro musicisti veneziani che reinterpreta con energia e rispetto filologico i brani più celebri degli Emerson, Lake & Palmer. Il progetto affonda le radici nel ruolo significativo che il Veneto ha avuto nella diffusione del progressive rock tra la fine degli anni ’60 e i ’70, quando una fitta rete di club, festival e sale da concerto ospitava band sperimentali e musicisti virtuosi.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Red Pellini Quartet & Jam

Dario Piccioni Quartet standard & more in concerto al Charity CaféIl Dario Piccioni Quartet si esibirà in concerto al Charity Café, storico locale di Rione Monti, portando un repertorio che spazia dagli standard jazz alle composizioni originali.