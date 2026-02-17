I Surrender Discipline allo Streaming Club

I Surrender Discipline, il duo di DJ e produttori, ha deciso di portare la loro musica allo Streaming Club a causa del grande successo ottenuto nelle serate di fine estate. Sabato prossimo, i due artisti proporranno un set che mescola diversi stili di house music, coinvolgendo il pubblico con bassi potenti e ritmi coinvolgenti. GrooveBox annuncia per il 20252026 un nuovo progetto dedicato alla musica dance, con l’obiettivo di unire vari sottogeneri e riproporre la vera energia del dancefloor.

Per la stagione 20252026, GrooveBox presenta un nuovo concept dedicato all'universo house music, pensato per superare ogni barriera tra sottogeneri e riportare il dancefloor alla sua essenza più autentica.Dopo le serate "For The Books" con Joe Montana e GNMR, GrooveBox Radio porta nell'unico club underground della città i Surrender Discipline: duo di DJ e producer originari di Banja Luka e in parte residenti a Graz. Il progetto ha attirato l'attenzione internazionale grazie a un loro edit dei Kollektiv Turmstrasse, che li ha portati a esibirsi in club di riferimento come Supermarket (Zurigo), Kult (Belgrado) e Club Q (Graz).