I sospettati del delitto Quentin ospiti d' onore di Avs a Roma
Quentin è stato ucciso a Lione, e ora si scopre che il gruppo antifascista francese coinvolto nel suo pestaggio ha legami più profondi con l’Italia di quanto si pensasse. Nei giorni scorsi, alcuni sospettati sono stati ospiti d’onore a Roma presso l’associazione Avs, dove hanno partecipato a un evento pubblico. Questo dettaglio getta nuova luce sulle connessioni tra i gruppi radicali francesi e alcune realtà italiane.
I legami tra l'Italia e il gruppo antifascista francese implicato nel pestaggio mortale del giovane Quentin a Lione sono molto più stretti di quanto si possa immagine. Non solo gli europarlamentari di Avs Ilaria Salis, Mimmo Lucano e la Cgil che hanno firmato un appello insieme agli esponenti della "Giovane Guardia antifascista" ma Il Giornale ha scoperto un legame diretto ancor più grave e inquietante. Il 12 ottobre 2024 il presidente dell'VIII municipio del Comune di Roma Amedeo Ciaccheri di Avs, uomo dei centri sociali capitolini, ha infatti conferito una targa di riconoscimento, con il logo ufficiale del Comune, a Raphaël Arnault, fondatore de la Jeune Garde Antifasciste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
“Quentin come Ramelli”. FdI: “Avs e 5Stelle si dissocino da Mélénchon”. Che ci fanno Lucano e Salis con la Guardia antifà?
Il leader dell’estrema sinistra francese Jean-Luc Mélenchon ha suscitato polemiche con le sue parole, che molti giudicano inaccettabili.
Prima sfilata del Carnevale di Viareggio attira folle e ospiti d’onore, successo di pubblico e attenzione nazionale
La prima sfilata del Carnevale di Viareggio 2026 ha conquistato il pubblico fin dal mattino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Se fosse confermato che uno degli assassini del giovane Quentin era legato all’ambiente politico della sinistra radicale francese, saremmo davanti a un fatto di una gravità enorme. Per anni la sinistra ha preteso di ergersi a unica depositaria della morale pubb - facebook.com facebook
Lione, 23enne di destra ucciso da un gruppo di militanti di sinistra. «Tra i sospettati l'assistente di un deputato di Mélenchon» x.com