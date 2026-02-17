Quentin è stato ucciso a Lione, e ora si scopre che il gruppo antifascista francese coinvolto nel suo pestaggio ha legami più profondi con l’Italia di quanto si pensasse. Nei giorni scorsi, alcuni sospettati sono stati ospiti d’onore a Roma presso l’associazione Avs, dove hanno partecipato a un evento pubblico. Questo dettaglio getta nuova luce sulle connessioni tra i gruppi radicali francesi e alcune realtà italiane.

I legami tra l'Italia e il gruppo antifascista francese implicato nel pestaggio mortale del giovane Quentin a Lione sono molto più stretti di quanto si possa immagine. Non solo gli europarlamentari di Avs Ilaria Salis, Mimmo Lucano e la Cgil che hanno firmato un appello insieme agli esponenti della "Giovane Guardia antifascista" ma Il Giornale ha scoperto un legame diretto ancor più grave e inquietante. Il 12 ottobre 2024 il presidente dell'VIII municipio del Comune di Roma Amedeo Ciaccheri di Avs, uomo dei centri sociali capitolini, ha infatti conferito una targa di riconoscimento, con il logo ufficiale del Comune, a Raphaël Arnault, fondatore de la Jeune Garde Antifasciste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I sospettati del delitto Quentin ospiti d'onore di Avs a Roma

