A causa della crescente popolarità degli smartphone, i giovani dedicano meno tempo alla lettura e più ai social media. Nonostante questa tendenza, una volta al mese, la biblioteca di Albizzate accoglie numerosi studenti che preferiscono sfogliare libri e condividere opinioni tra loro.

Catastrofe! Ormai i ragazzi passano più tempo sui social che sulle pagine di un libro. Eppure, un pomeriggio al mese, la biblioteca comunale di Albizzate si riempie di studenti che scelgono libri, si confrontano e si scambiano consigli. È così che nasce il progetto “ Tutti in biblioteca: leggere per crescere ”. Tra scaffali ordinati e tavoli silenziosi, i ragazzi riscoprono un tempo diverso, fatto di attesa, curiosità e concentrazione. Non si tratta solo di prendere un libro in prestito, ma di vivere un’esperienza condivisa, lontana dalle notifiche e dai suoni degli smartphone. Oggi i social occupano gran parte dell’attenzione dei ragazzi; di conseguenza, la percentuale della lettura tra i giovani è diminuita circa del 22% negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I ragazzi, i libri e le “nuove” abitudini

