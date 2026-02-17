I principini di Monaco a Milano Cortina | Jacques e Gabriella sono adorabili coi cappelli coordinati
Jacques e Gabriella di Monaco hanno fatto il loro ingresso alle Olimpiadi di Milano Cortina, attirando l’attenzione con i cappelli abbinati e un sorriso spontaneo. La coppia reale, arrivata con i genitori, si è fermata a osservare alcune gare, dimostrando entusiasmo e curiosità. I piccoli principini, appena usciti dalla macchina, sono stati accolti da fotografi e fan, che li hanno immortalati mentre si divertivano tra gli stand.
La Royal Family del Principato di Monaco ha partecipato alle Olimpiadi di Milano Cortina. Cosa hanno indossato per un'occasione tanto speciale i principini Jacques e Gabriella?
I principi di Monaco accendono le luci di Natale: Jacques e Gabriella vestono coordinati a mamma e papà
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 curiosità sui principini
Il 10 dicembre 2025, Jacques e Gabriella di Monaco festeggiano il loro undicesimo compleanno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Gabriella e Jacques di Monaco, compleanno da principini… supereroi! Guarda le fotoSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it
