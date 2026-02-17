I principini di Monaco a Milano Cortina | Jacques e Gabriella sono adorabili coi cappelli coordinati

Jacques e Gabriella di Monaco hanno fatto il loro ingresso alle Olimpiadi di Milano Cortina, attirando l’attenzione con i cappelli abbinati e un sorriso spontaneo. La coppia reale, arrivata con i genitori, si è fermata a osservare alcune gare, dimostrando entusiasmo e curiosità. I piccoli principini, appena usciti dalla macchina, sono stati accolti da fotografi e fan, che li hanno immortalati mentre si divertivano tra gli stand.