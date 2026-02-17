I pensieri ci sono stati anche qualche ora fa Per fortuna i dolori un po’ erano passati Brignone mi ha ispirato | l’impresa di Flora Tabanelli

Flora Tabanelli ha deciso di condividere i suoi pensieri dopo aver conquistato la medaglia alle Olimpiadi, un risultato che le ha dato forza e ispirazione. Poco dopo la vittoria, ha abbracciato la famiglia senza dire nulla, dimostrando quanto sia importante il supporto degli affetti in momenti così intensi. Durante la giornata, i dolori fisici si sono attenuati, lasciando spazio alla gioia di aver raggiunto un grande traguardo.

Il primo momento è stato l’ abbraccio alla famiglia. Poche parole, non servono dopo aver vinto una medaglia alle Olimpiadi. “Vedere i miei all’arrivo è stato davvero unico. Alla fine ho abbracciato mio fratello Miro, perché metà di questa medaglia è sua. Ci ha messo il cuore, ha dato tutto per aiutarmi in questo periodo”, racconta Flora Tabanelli in conferenza stampa dopo il bronzo nel big air di sci freestyle a Milano-Cortina 2026. Sorride mentre mostra la medaglia, mentre prima qualche lacrima aveva rigato il suo viso: ad appena 18 anni è diventata la prima italiana a ottenere un podio ai Giochi nel freestyle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Flora Tabanelli ha portato a casa la prima medaglia olimpica del freestyle italiano a Livigno, dopo aver combattuto contro il dolore al ginocchio.

