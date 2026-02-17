I pensieri ci sono stati anche qualche ora fa Per fortuna i dolori un po’ erano passati Brignone mi ha ispirato | l’impresa di Flora Tabanelli
Flora Tabanelli ha deciso di condividere i suoi pensieri dopo aver conquistato la medaglia alle Olimpiadi, un risultato che le ha dato forza e ispirazione. Poco dopo la vittoria, ha abbracciato la famiglia senza dire nulla, dimostrando quanto sia importante il supporto degli affetti in momenti così intensi. Durante la giornata, i dolori fisici si sono attenuati, lasciando spazio alla gioia di aver raggiunto un grande traguardo.
Il primo momento è stato l’ abbraccio alla famiglia. Poche parole, non servono dopo aver vinto una medaglia alle Olimpiadi. “Vedere i miei all’arrivo è stato davvero unico. Alla fine ho abbracciato mio fratello Miro, perché metà di questa medaglia è sua. Ci ha messo il cuore, ha dato tutto per aiutarmi in questo periodo”, racconta Flora Tabanelli in conferenza stampa dopo il bronzo nel big air di sci freestyle a Milano-Cortina 2026. Sorride mentre mostra la medaglia, mentre prima qualche lacrima aveva rigato il suo viso: ad appena 18 anni è diventata la prima italiana a ottenere un podio ai Giochi nel freestyle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Flora Tabanelli verso il recupero per le Olimpiadi! “I medici dicono che posso provarci. Brignone e Bassino mi hanno gasata”
Flora Tabanelli: “Ho provato a non pensare ai dolori al ginocchio, fondamentale averci sempre creduto”
Flora Tabanelli ha portato a casa la prima medaglia olimpica del freestyle italiano a Livigno, dopo aver combattuto contro il dolore al ginocchio.
E’ l’ennesima storia dei Giochi delle donne, ma se possibile Flora Tabanelli (10), bronzo nel freestyle, ha elevato il livello di difficoltà nel commento di una medaglia olimpica: ad appena 18 anni, si è risollevata dalla rottura dei legamenti crociati del ginocchio facebook
“Quella di Flora Tabanelli è gioia pura, qualcosa che va ben al di là della medaglia olimpica” #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #Tabanelli x.com