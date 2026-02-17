I Peccatori Wunmi Mosaku | È distopico celebrare la nomination all' Oscar dopo gli ultimi casi dell' ICE

Wunmi Mosaku si sente a disagio nel ricevere la sua prima nomination agli Oscar, mentre negli Stati Uniti si moltiplicano le proteste contro le azioni dell'ICE. La sua voce si unisce a quelle di chi denuncia le pratiche di respingimento e detenzione dei migranti, che sono al centro dell’attenzione pubblica. La sua situazione personale si intreccia con le tensioni sociali, creando un quadro complesso e inquietante.

Wunmi Mosaku racconta il disagio di vivere la sua prima nomination agli Oscar mentre negli Stati Uniti esplode il dibattito sulle violenze dell'ICE. Essere candidata agli Oscar dovrebbe significare champagne, sorrisi e gratitudine, per Wunmi Mosaku, star di I Peccatori, invece, questo momento storico della sua carriera è attraversato da un'inquietudine profonda. Tra lutti, proteste e politica, l'attrice riflette su cosa significhi celebrare quando il presente sembra negare ogni leggerezza. Una nomination che pesa Per Wunmi Mosaku, candidata come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Annie in I Peccatori di Ryan Coogler, la gioia della prima nomination agli Oscar è arrivata accompagnata da un senso di straniamento difficile da ignorare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

