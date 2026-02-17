I paradossi l’ironia e l’autocensura che accecano Putin

Nell’invasione russa in Ucraina, il mese di gennaio si è rivelato il più sanguinoso finora, causando molte vittime e distruzioni. Odessa, dalla nostra inviata, riferisce che tra le cause di questa escalation ci sono stati attacchi intensi e una serie di errori strategici di Mosca. La città, spesso colpita dai bombardamenti, ha assistito a un aumento delle perdite civili e dei danni alle infrastrutture. Questo periodo ha anche messo in evidenza paradossi e contraddizioni nelle decisioni di Putin, che sembra oscillare tra determinazione e autocensura.

Gli attacchi letali contro le città ucraine offuscano la realtà del fronte, dove Mosca retrocede senza Starlink, Telegram e Pantsir. Forza bruta contro agilità Merz, Meloni, Draghi, Monti. Tutti i paletti da fissare per scongiurare che la nuova Europa sia meno europea Odessa, dalla nostra inviata. Nella storia dell’invasione russa contro l’Ucraina non c’era mai stato un mese devastante quanto il gennaio trascorso. Mosca non aveva mai lanciato un numero così alto di missili contro le città ucraine, novantuno in tutto, e a Odessa reagiscono chiedendosi se Vladimir Putin, nella competizione contro se stesso, non voglia mostrare adesso di essere pronto a fare di peggio e rendere febbraio il mese più letale: “E’ anche il più breve dell’anno – ridacchia Anatoli, che vende libri usati lungo viale degli Eroi ucraini – sarebbe una bella sfida tirarci addosso ancora più missili. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I paradossi, l’ironia e l’autocensura che accecano Putin Il musical che mette a nudo i paradossi del successo con ironia e ritmo travolgente Il musical Tootsie torna nei teatri italiani, portando sul palco un’analisi dei paradossi del successo attraverso un’interpretazione ricca di ironia e ritmo. Perché solo Il Tempo si è accorto che il ragazzo ucciso era cristiano copto? La sottomissione dietro l'autocensura Solo Il Tempo ha evidenziato che il ragazzo ucciso a La Spezia era cristiano copto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Comuni montani già dai 350 metri, l'ironia di un lettore: Incredibile, noi monregalesi saremo tutti montanari; L’ultimo m’accompagna di Al Gallo – dieci racconti tra ferocia, ironia e umanità spezzata; Lazio, dal Nasdaq allo stadio vuoto; Alcione, a San Valentino si ride con la regia Fulminata della Mannino. I paradossi, l'ironia e l'autocensura che accecano PutinOdessa, dalla nostra inviata. Nella storia dell’invasione russa contro l’Ucraina non c’era mai stato un mese devastante quanto il gennaio trascorso. Mosca non aveva mai lanciato un numero così alto di ... ilfoglio.it I PanPers al Sociale con Terapia di coppia: risate assicurateMartedì 17 febbraio 2026 al Teatro Sociale di Como arriva PanPers – Terapia di coppia, lo spettacolo comico che mette sotto la lente, con ironia e complicità, i paradossi della vita a due. Una propo ... ciaocomo.it JUDE LAW NEI PANNI DI PUTIN IN "IL MAGO DEL CREMLINO", AL CINEMA. #JudeLaw nei panni di #Putin: una scommessa rischiosa. Trovare l'attore giusto per interpretare #VladimirPutin è stata la sfida più grande durante il casting del film #IlMagoDelCre - facebook.com facebook