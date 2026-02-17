I numeri delle Olimpiadi in Lombardia | Milano meta dei tifosi americani

Milano attrae numerosi tifosi americani durante le Olimpiadi in Lombardia, portando con sé un aumento di presenze e attività sul territorio. La città ospita oltre 2.600 posti letto e ha servito più di 120.000 pasti ai visitatori, mentre sul campo si sono sfidati 1.655 atleti in 64 eventi, con 441 medaglie già assegnate.

Nel capoluogo lombardo fino al 95% di biglietti venduti per assistere alle competizioni. Alcune cifre: 1655 atleti, 120mila pasti, 441 medaglie In tutto 1655 atleti, 441 le medaglie assegnate finora in 64 eventi sportivi. Oltre 2600 posti letto e 120mila pasti serviti. Sono stati presentati a "Casa Lombardia", nella piazza della Regione, i numeri delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, specifici per la Lombardia. All'evento 'Valtellina, destinazione Giochi Olimpici', sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'amministratore delegato e il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier e Giovanni Malagò.

Tensione nel negozio delle Olimpiadi a Milano tra un gruppo di tifosi israeliani e un commessoUn gruppo di tifosi israeliani ha creato tensione nel negozio delle Olimpiadi a Milano dopo aver sventolato le bandiere del loro paese, e un commesso ha risposto gridando

