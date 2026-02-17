I medici e infermieri che hanno curato i feriti di Crans Montana riceveranno un premio
I medici e gli infermieri che hanno assistito i feriti di Crans-Montana riceveranno un premio per il loro lavoro. La tragedia di Capodanno ha richiesto un intervento rapido e difficile da parte dei professionisti lombardi, che sono intervenuti sul posto per salvare vite. Il Premio Rosa Camuna 2026 sarà consegnato a questi operatori sanitari in riconoscimento del loro impegno.
Lo ha deciso la giunta regionale: a loro andrà il Premio Rosa Camuna 2026 di Regione Lombardia, che sarà loro consegnato eccezionalmente il 19 febbraio Il Premio Rosa Camuna 2026 sarà conferito ai professionisti lombardi che sono intervenuti in seguito alla tragedia di capodanno a Crans-Montana. Lo ha deciso la giunta regionale della Lombardia. “Il premio è un riconoscimento e un ringraziamento formale alle donne e agli uomini che hanno raggiunto un risultato tanto difficile quanto importantissimo”, il commento del presidente della Regione Attilio Fontana. La consegna dell'onorificenza avverrà giovedì 19 febbraio al Media Lounge di piazza Città di Lombardia.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Il regime iraniano dà la caccia ai medici che hanno curato i feriti
Il regime iraniano intensifica la repressione contro i medici che hanno assistito i feriti durante le recenti proteste.
Niguarda: Rosa Camuna al team che ha curato i feriti di Crans Montana
Il team di medici e soccorritori di Niguarda ha ricevuto la Rosa Camuna perché ha prestato soccorso ai feriti di Crans-Montana, salvando vite in condizioni difficili.
Tg2. . L'inchiesta sulla strage di #CransMontana, disposta dalla procura di Roma una maxi consulenza medico legale sulle vittime facebook
Crans-Montana, il Pm di Roma disporrà una maxi consulenza medico legale x.com