I lividi l’emorragia e i soccorsi in ritardo Com’è morta la bimba di 2 anni a Bordighera

La piccola Beatrice, due anni, è morta a Bordighera dopo aver subito gravi ferite, tra cui lividi e un’emorragia, a causa di un’assenza di soccorsi tempestivi. Le indagini puntano a scoprire se la bambina sia stata vittima di maltrattamenti, mentre i dettagli sui ritardi nei soccorsi alimentano il sospetto di negligenza. La tragedia si è consumata nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, lasciando spazio a domande sulla gestione delle emergenze nella zona.

C’è l’ombra di una terribile storia di maltrattamenti dietro il decesso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera, nel Ponente ligure, la notte tra l’8 e il 9 febbraio. La mamma, Manuela Aiello, 43 anni, si trova in carcere a Pontedecimo con un’accusa gravissima: omicidio preterintenzionale. Il compagno, Emanuel Iannuzzi, 42 anni, è indagato a piede libero per lo stesso reato. La donna nega di aver mai fatto del male alla piccina: “ Non l’ho mai sfiorata neanche con un dito ”, dice. Ma dall’inchiesta coordinata dalla pm Veronica Meglio emergono dettagli che gettano un’ombra sinistra sull’intera vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Bimba di 2 anni morta in casa a Bordighera, lividi sul corpo

Una bambina di 2 anni è stata trovata morta nel suo lettino dai genitori in una casa a Bordighera, nella zona di Morghe.

Bimba di 2 anni morta in casa a Bordighera, lividi sul corpo. Arrestata la madre

Una bambina di soli 2 anni è stata trovata senza vita nel suo letto a Bordighera, in località Morghe.

