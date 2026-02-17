I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene | aspettative congedi permessi 104 ferie e malattie Il più venduto su AMAZON

Il libro “Diritti di docenti e ATA” ha conquistato il primo posto su Amazon perché spiega in modo semplice cosa spetta a insegnanti e personale scolastico, sia a tempo determinato che indeterminato. La guida chiarisce aspetti pratici come congedi, permessi e ferie, offrendo informazioni utili per affrontare con sicurezza le questioni quotidiane. Tra le pagine, si trovano dettagli concreti su come richiedere il 104 o come gestire malattie e assenze, rendendo tutto più comprensibile anche a chi non ha familiarità con le procedure amministrative.

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un'aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto.