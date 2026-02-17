I danni provocati da Harry Confcommercio Sicilia | La Regione apre al confronto ora risposte rapide

Confcommercio Sicilia critica i danni causati da Harry e chiede risposte rapide alla Regione. La regione ha deciso di incontrare i rappresentanti del settore il 18 febbraio presso l’assessorato al Turismo. Gianluca Manenti, presidente di Confcommercio Sicilia, parteciperà all’appuntamento per discutere le conseguenze delle recenti problematiche. La decisione segue i danni significativi subiti da molte imprese locali.

Il presidente Gianluca Manenti: "Le imprese hanno bisogno di certezze per rialzarsi e ripartire". Domani un incontro all’assessorato al Turismo Confcommercio Sicilia accoglie positivamente la decisione della Regione di convocare un incontro istituzionale per il 18 febbraio presso l’assessorato regionale al Turismo, dove il presidente regionale Gianluca Manenti sarà ricevuto per affrontare le criticità emerse dopo i gravi danni provocati dal ciclone Harry. Le richieste avanzate da Confcommercio nelle scorse settimane hanno riguardato il riconoscimento dello stato di emergenza, l’attivazione di ristori economici, la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi, misure per il ripristino delle attività danneggiate e il differimento delle scadenze del bando Turismo Fsc, reso difficilmente accessibile per molte imprese colpite dall’emergenza.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Sicilia ha approvato un pacchetto di aiuti di circa 40,8 milioni di euro per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry.

