I danni provocati da Harry Confcommercio Sicilia | La Regione apre al confronto ora risposte rapide
Confcommercio Sicilia critica i danni causati da Harry e chiede risposte rapide alla Regione. La regione ha deciso di incontrare i rappresentanti del settore il 18 febbraio presso l’assessorato al Turismo. Gianluca Manenti, presidente di Confcommercio Sicilia, parteciperà all’appuntamento per discutere le conseguenze delle recenti problematiche. La decisione segue i danni significativi subiti da molte imprese locali.
Il presidente Gianluca Manenti: "Le imprese hanno bisogno di certezze per rialzarsi e ripartire". Domani un incontro all’assessorato al Turismo Confcommercio Sicilia accoglie positivamente la decisione della Regione di convocare un incontro istituzionale per il 18 febbraio presso l’assessorato regionale al Turismo, dove il presidente regionale Gianluca Manenti sarà ricevuto per affrontare le criticità emerse dopo i gravi danni provocati dal ciclone Harry. Le richieste avanzate da Confcommercio nelle scorse settimane hanno riguardato il riconoscimento dello stato di emergenza, l’attivazione di ristori economici, la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi, misure per il ripristino delle attività danneggiate e il differimento delle scadenze del bando Turismo Fsc, reso difficilmente accessibile per molte imprese colpite dall’emergenza.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Frane nel Chietino, Marsilio apre al confronto: cabina di regia e soluzioni rapide
Questa mattina a Chieti si è tenuto un vertice sulla situazione delle frane nel Chietino.
Danni del ciclone Harry in Sicilia, la Regione approva aiuti per 40,8 milioni: niente canoni per balneari e pedaggio autostradale per i residenti a Catania e Messina
La Sicilia ha approvato un pacchetto di aiuti di circa 40,8 milioni di euro per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Art. 2052 c.c.: chi risponde dei danni causati da animali; Grandi carnivori: aumentano i danni causati da lupi, calano quelli da orso; L'onere della prova del danneggiato in caso di danni causati da cani randagi; Ciclone Harry, la Regione modifica l'avviso per i ristori: documentazione più snella.
Sovrattassa su colossi fossili, l’Onu chiede a chi inquina di pagare i danniNelle stanze delle Nazioni Unite si studia un trattato per risarcire i Paesi colpiti da eventi estremi usando gli utili delle Big Oil. Ecco come ... quifinanza.it
In Trentino in calo del 30% i danni da orso. In crescita quelli provocati dai lupiCalano in Trentino i danni da orso, aumentano invece quelli da lupo. I dati relativi al 2025 sono stati resi noti nel Tavolo sui grandi carnivori. 126 gli episodi di danneggiamenti provocati da orsi ... rainews.it
E' il grido d'aiuto lanciato dai commercianti di Niscemi, raccolto dal presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, e dal presidente di Confcommercio Gela, Francesco Trainito facebook