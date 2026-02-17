I cavalli siano animali d' affezione la proposta Brambilla in commissione Camera

Martina Brambilla ha presentato una proposta di legge in commissione alla Camera per proibire la macellazione dei cavalli, sostenendo che si tratta di animali da compagnia. La proposta, firmata da diversi deputati di vari schieramenti, mira a cambiare le attuali norme che consentono l’abbattimento degli equidi, considerando i cavalli come animali da affezione e non come bestiame da macello. Nel testo si chiede di introdurre modifiche al codice penale e alle leggi sulla tutela animale, con l’obiettivo di tutelare i cavalli anche dal punto di vista legale.

Il cuore della norma prevede l'attribuzione obbligatoria della dicitura "Non Dpa" (Non destinati alla produzione alimentare) a tutti gli esemplari presenti sul territorio nazionale Una proposta di legge bipartisan è approdata in Senato per vietare definitivamente la macellazione degli equidi in Italia. Il testo, sostenuto da esponenti di M5S, AVS e Noi Moderati, mira a riconoscere a cavalli, asini, muli, pony e bardotti lo status giuridico di "animali d’affezione", equiparandoli di fatto a cani e gatti. Il cuore della norma prevede l'attribuzione obbligatoria della dicitura "Non Dpa" (Non destinati alla produzione alimentare) a tutti gli esemplari presenti sul territorio nazionale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

"I cavalli non si mangiano": al via alla Camera l'iter della Pdl Brambilla sugli equidi come animali d'affezioneLa proposta di legge di Brambilla, presentata alla Camera, nasce dalla crescente preoccupazione per il benessere degli equidi, che spesso vengono ancora considerati semplici risorse alimentari.

"Gli amici cavalli non si mangiano". Al via alla Camera l'iter della Pdl Brambilla sugli equidi come animali d'affezioneLa proposta di legge presentata dalla deputata Brambilla ha causato un dibattito acceso alla Camera, dove si discute se gli equidi possano essere considerati animali d’affezione.

