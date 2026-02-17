I gruppi politici Noi Moderati, M5s e Avs hanno presentato una nuova proposta di legge dopo aver scoperto casi di maltrattamenti e uccisioni di cavalli destinati al consumo alimentare. La proposta mira a rafforzare le norme contro questi abusi, evidenziando che i cavalli sono animali di compagnia e non devono essere usati come fonte di cibo. Questa iniziativa arriva in risposta alle recenti segnalazioni di crudeltà nei confronti di questi animali, che spesso vengono trovati in condizioni di cattivo trattamento.

I cavalli sono considerati animali di affezione, quindi non dovrebbero essere maltrattati e neppure considerati cibo. All’inizio della legislatura questa idea si era trasformata in una proposta di legge alla Camera, a firma di Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati e presidente della Leidaa (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente). Il testo ha ora iniziato il proprio iter parlamentare, ma ad esso ne sono stati accorpati altri due a firma di Susanna Cherchi del M5S e di Luana Zanella di Avs. Il testo, dal titolo “Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione”, ha iniziato il proprio percorso negli scorsi giorni con il passaggio in commissione Agricoltura della Camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I cavalli non devono essere maltrattati e non sono cibo”: la nuova proposta di legge di Noi Moderati, M5s e Avs

