I cavalli non devono essere maltrattati e non sono cibo | la nuova proposta di legge di Noi Moderati M5s e Avs
I gruppi politici Noi Moderati, M5s e Avs hanno presentato una nuova proposta di legge dopo aver scoperto casi di maltrattamenti e uccisioni di cavalli destinati al consumo alimentare. La proposta mira a rafforzare le norme contro questi abusi, evidenziando che i cavalli sono animali di compagnia e non devono essere usati come fonte di cibo. Questa iniziativa arriva in risposta alle recenti segnalazioni di crudeltà nei confronti di questi animali, che spesso vengono trovati in condizioni di cattivo trattamento.
I cavalli sono considerati animali di affezione, quindi non dovrebbero essere maltrattati e neppure considerati cibo. All’inizio della legislatura questa idea si era trasformata in una proposta di legge alla Camera, a firma di Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati e presidente della Leidaa (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente). Il testo ha ora iniziato il proprio iter parlamentare, ma ad esso ne sono stati accorpati altri due a firma di Susanna Cherchi del M5S e di Luana Zanella di Avs. Il testo, dal titolo “Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione”, ha iniziato il proprio percorso negli scorsi giorni con il passaggio in commissione Agricoltura della Camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Basta macellare cavalli e asini, vanno riconosciuti come animali d’affezione”: la proposta di legge di Evi (Pd)
Una proposta di legge presentata da Evi (Pd) mira a riconoscere cavalli e asini come animali d’affetto, vietando la loro macellazione in Italia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Approvato il Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio per l’anno 2026Il Protocollo dei cavalli da Palio 2026 è stato approvato dalla Giunta comunale di Siena durante la riunione di questa mattina ... sienafree.it
Maltrattati, morti in mezzo al traffico e sfruttati nelle corse clandestine: non c’è pace per i cavalli a Catania (e non solo)Cavalli costretti a correre su strada tra le frustate di fantini in incognito, scooter a delimitare il tracciato e video girati per i social. Non si arresta il fenomeno delle corse clandestine di ... greenme.it
La carne di equini potrebbe davvero scomparire dalle nostre tavole. In Senato è arrivata una proposta di legge bipartisan che punta a cambiare radicalmente il loro status, riconoscendo cavalli, pony, asini, muli e bardotti come animali da affezione. Questo sig facebook