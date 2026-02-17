I benefici della Meditazione Universale in una doppia conferenza introduttiva gratuita a Modena

A Modena, la Meditazione Universale torna protagonista con una conferenza gratuita, portando chiarimenti sulla pratica e i suoi effetti. La presenza di esperti italiani e internazionali aiuta i partecipanti a capire come questa tecnica possa ridurre lo stress e migliorare il benessere quotidiano. L’evento si svolge in un momento in cui molte persone cercano risposte semplici e immediate alle sfide di ogni giorno.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) In un tempo segnato da incertezze, ritmi veloci e domande profonde sul senso della vita - domande che toccano sempre più anche i giovani - arriva a Modena un’occasione di riflessione aperta a tutti. La sede modenese del Centro dell’Uomo presenta la Meditazione Universale in una conferenza introduttiva gratuita, che si terrà presso Palazzo Europa Sabato 14 Marzo alle ore 17.30, con replica Domenica 15 Marzo alle ore 11. All’incontro seguirà un Corso gratuito di preparazione alla pratica nelle successive settimane.🔗 Leggi su Modenatoday.it Ex stazione ferroviaria, ok unanime dalla conferenza dei servizi: benefici ambientali, logistici e urbanisticiLa conferenza dei servizi ha approvato all’unanimità il progetto di riqualificazione dello scalo merci ferroviario di viale Matteotti a Bondeno. Don Jean, una meditazione spirituale sulla Via FrancigenaDon Jean, filosofo, teologo e sacerdote, propone una meditazione sulla Via Francigena intitolata Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cosa accade al cervello durante la meditazione: la scoperta che smentisce il mito della mente vuota; L'uomo di ghiaccio serbo che medita in costume nella neve; Il portale del Ticino; Rodello: l’India nel cuore delle Langhe alla Casa Olistica di Alina. Benefici della meditazione quotidiana studiati nelle cittàRicerca rileva miglioramenti di stress, attenzione e sonno in partecipanti urbani che hanno praticato meditazione quotidiana per settimane. tuobenessere.it Meditazione Trataka: Potenzia la Tua Concentrazione e Trova la SerenitàScopri come la meditazione Trataka può rivoluzionare la tua vita quotidiana e portarti a un nuovo livello di consapevolezza e serenità. Approfondisci i benefici di questa pratica millenaria, che non s ... tuobenessere.it Meditazione e Spiritualità Festival dell'Oriente di Brescia presso Brixia Forum sabato 14 - domenica 15 - sabato 21 - domenica 22 febbraio 2026 Un viaggio interiore, un incontro tra oriente e occidente, volto alla crescita personale e alla conoscenza a fini di int facebook