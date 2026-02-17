hudson williams presenta la sua fidanzata nel giorno di san valentino

Hudson Williams ha deciso di rendere pubblico il suo nuovo amore il giorno di San Valentino, portando la sua fidanzata davanti alle telecamere durante una uscita in città. La coppia si è mostrata molto affiatata, scambiandosi sorrisi e sguardi complici mentre passeggiavano insieme. Williams ha scelto questa data speciale per condividere con i fan il suo legame, che dura ormai da alcuni mesi.

Hudson Williams, protagonista di Heated Rivalry, presenta sui social la sua storica fidanzata nel giorno di San Valentino e le fa una romantica dedica. La scorsa settimana in Italia è finalmente arrivata Heated Rivalry, la serie evento che in queste settimane ha fatto impazzire il mondo intero. Lo show, con protagonisti Hudson Williams e Connor Storrie, è disponibile su HBO Max e sta già appassionando tutto il pubblico. I due attori intanto, che vestono i panni di Shane Hollander e Ilya Rozanov, sono diventati i nomi del momento e in breve hanno raggiunto un successo incredibile. Mentre i due protagonisti della serie si stanno godendo la notorietà, nelle ultime ore qualcosa ha portato l’interprete di Shane al centro dell’attenzione mediatica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Hudson Williams di Heated Rivalry ha reso pubblico il suo rapporto con la fidanzata, con cui sta insieme da diversi anni, e questa scelta ha attirato l’attenzione dei fan.

