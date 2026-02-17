huawei e vivo sviluppano telefoni mega da 7 pollici

Huawei e Vivo stanno portando avanti lo sviluppo di smartphone con schermi da 7 pollici. Questa tendenza nasce dalla crescente domanda di dispositivi con schermi più ampi, ideali per guardare video e navigare senza compromessi. Secondo alcune fonti, i due marchi cinesi stanno sperimentando modelli con display molto più grandi rispetto alla media, coinvolgendo test di funzionamento e resistenza. In questo modo, intendono offrire dispositivi che combinano portabilità e visualizzazione ampliata.

