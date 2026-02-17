Hockey maschile | l' Italia cede alla Svizzera 3-0 ed esce di scena a testa alta

L’Italia ha perso contro la Svizzera 3-0 durante una partita di hockey maschile, a causa di un inizio difficile che ha messo subito in salita la squadra azzurra. Nel primo periodo, i nostri giocatori hanno faticato a contenere l’attacco avversario, subendo due reti in rapida successione. Nelle fasi successive, la squadra italiana ha cercato di reagire, ma senza riuscire a trovare il gol. La sconfitta elimina gli azzurri dalla competizione, lasciando comunque un buon senso di orgoglio per la prestazione complessiva.

L'Olimpiade dell'hockey ghiaccio italiano è terminata: la Nazionale maschile, a Rho Fiera, di fronte a un pressoché esaurito da 3827 spettatori, esce di scena contro la Svizzera, in uno scontro diretto con in palio i quarti di finale. Gli elvetici, in un match solo inizialmente a senso unico, si impongono 3-0 (2-0, 0-0, 1-0). Sarà la Finlandia campione uscente, mercoledì, la loro avversaria sulla strada verso la semifinale. La partita azzurra si fa subito in salita: Bradley, centro della prima linea offensiva, colpito durissimo in balaustra, dopo 20" deve uscire. E Clara, scelto di nuovo quale portiere titolare, dopo 79" é battuto.