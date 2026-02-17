Hockey ghiaccio la Cechia piega la Danimarca e avanza ai quarti di finale

La Repubblica Ceca si è qualificata ai quarti di finale dell’hockey ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver battuto la Danimarca per 3-2. La vittoria è arrivata grazie a un gol decisivo segnato negli ultimi minuti, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi presenti al Palaghiaccio. La squadra ceca si prepara ora ad affrontare il Canada, una delle favorite del torneo. La partita di questa sera si è conclusa con emozioni intense e un finale incerto fino all’ultimo secondo.

Dopo Germania (che ha sconfitto per 5-1 la Francia) e Svizzera (che ha piegato 3-0 l'Italia) anche la Repubblica Ceca si qualifica per i quarti di finale (dove affronterà il Canada) del torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, avendo vinto il proprio match con il punteggio di 3-2 contro la Danimarca Questa sera, ricordiamo, alle ore 21.10, saranno sul ghiaccio Svezia e Lettonia. REPUBBLICA CECA-DANIMARCA 3-2 Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, confermando l'equilibrio assoluto sul ghiaccio, sono i cechi a sbloccare il punteggio al minuto 25:39 grazie a Necas che realizza la rete del vantaggio su assist di Hronek.