Hochey su ghiaccio maschile | la Svizzera sconfigge l’Italia azzurri eliminati

L’Italia ha perso contro la Svizzera nella partita di hockey su ghiaccio maschile, causando l’eliminazione degli azzurri dai Giochi di Milano-Cortina 2026. La squadra svizzera ha segnato tre volte, impedendo agli italiani di reagire e portando a una sconfitta netta. La partita si è svolta davanti a un pubblico entusiasta al PalaAlpitour di Torino.

Non c'è stato nulla da fare nemmeno contro la Svizzera ma si conclude con onore l'Olimpiade di Milano-Cortina 2026 per l'Italia maschile dell'hockey su ghiaccio sconfitta 3-0 dagli elvetici. Sfumano, così, i sogni dei quarti di finale: 51 tiri per gli elvetici contro 20 degli azzurri, parziali di 2-0, 0-0, e 1-0. L'Italia si è piazzata quarta nel gruppo B concludendo la fase a gironi al dodicesimo posto. Gli azzurri hanno iniziato l'avventura di Milano-Cortina perdendo contro la Svezia per 5-2: poi è arrivata la sconfitta di misura contro la Slovacchia (3-2) per poi essere letteralmente dominati dalla Finlandia che ha vinto 11-0.