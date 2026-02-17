Ho un coltello in mano o lui o me
Giovanni tiene un coltello in mano, perché non vuole perdere Laura e ha paura di essere abbandonato. In due giorni, i loro sentimenti passano dal desiderio all’odio, tra litigi e silenzi pieni di tensione. La coppia si avvicina e si allontana, mentre i gesti diventano sempre più drastici.
Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Caroline, 25 anni. “È l’inizio dell’estate, ho appena preso il diploma e ho bisogno di soldi. Mio cugino lavora nel supermercato del nostro piccolo paese e gli passa il mio curriculum. È la prima volta in vita mia che faccio la cassiera, ma mi piace, è un lavoro tranquillo e mi permette di pagare l’autoscuola per la patente. Il fatto di non essere in vacanza non mi dà fastidio, i ritmi sono sostenuti e non ho il tempo di annoiarmi né di rimpiangere i miei amici, del resto sono una tipa piuttosto solitaria. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Ambra Angiolini arriva all’evento mano nella mano con lui: chi è il nuovo fidanzatoAmbra Angiolini è stata vista all’evento mano nella mano con il suo nuovo compagno.
Aggredisce l’ex a schiaffi e pugni con un coltello in manoA Padova, un uomo di 22 anni ha aggredito la sua ex con schiaffi e pugni, impugnando un coltello, causando l’intervento immediato delle forze dell’ordine.
DROHNE ÜBERWACHT JOHN PORK in REAL LIFE um 3 UHR!!
Argomenti discussi: Moussa Diarra ucciso da un poliziotto, Ilaria Cucchi e il video dopo gli spari: Il coltello era una posata. Ma la difesa dell'agente...; Bergamo, con un coltello tenta di colpire un 27enne: bloccato; Sicurezza a scuola: I coltelli sono da sfigati: lo dissi per colpire i ragazzi. Non c’è però emergenza; Il coltello per punire, la vittima sbagliata e il gelato dopo l'aggressione in via Libertà: E' stato un raptus.
Moussa Diarra ucciso da un poliziotto, Ilaria Cucchi e il video dopo gli spari: «Il coltello era una posata». Ma la difesa dell'agente non ci staVERONA - «Chiama un’ambulanza immediatamente, ho sparato, mi stava aggredendo col coltello. L’ho preso, non so dove l’ho colpito, ha ancora il coltello in mano». ilgazzettino.it
Gragnano: Ha 15 anni e un coltello nella giacca per sentirsi grandeCarabinieri lo denunciano e sequestrano l’arma ... msn.com
Un video che ritrae gli ultimi istanti di vita di Moussa Diarra, il 26enne del Mali ucciso a colpi di pistola da un poliziotto a Verona. Nel filmato, postato da Ilaria Cucchi sui social, lo si vede con in mano il coltello che aveva innescato la reazione del poliziotto. La s facebook