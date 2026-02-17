Bastoni si scusa dopo aver esagerato nel contatto con un avversario durante la partita tra Inter e Juventus. Il difensore nerazzurro ammette di aver simulato e riconosce di aver esagerato nel tentativo di ottenere un fallo. L’episodio ha attirato l’attenzione dei tifosi, che hanno commentato sui social, sottolineando come l’errore possa influenzare l’immagine del giocatore.

Bastoni chiede scusa. Il giocatore dell'Inter torna sull'episodio di simulazione che l'ha visto protagonista durante il match di campionato tra Inter e Juventus. "Ho voluto essere qui perché si è parlato molto più di quanto immaginassi. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo, per capire le differenze rispetto al live. Ho sentito un contatto al braccio, che rivedendo ho assolutamente accentuato. Sono qui per prendermi le responsabilità". Così il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, al microfono di Sky Sport, alla vigilia del match di Champions League contro il BodoGlimt, in merito all'episodio che ha portato al secondo giallo per il difensore della Juventus Pierre Kalulu nel derby d'Italia vinto 3-2 dai nerazzurri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Ho sbagliato. Ho accentuato il contatto". Bastoni chiede scusa

Bastoni in conferenza stampa: «Ho sbagliato, ho accentuato un contatto. Chiedo scusa».?Chivu: «Fedele a quanto detto, è la realtà»Bastoni ha ammesso di aver esagerato nel contatto durante la partita, chiedendo scusa pubblicamente.

Bastoni ammette l’errore dopo Inter-Juve e chiede scusa: “Ho accentuato il contatto”Alessandro Bastoni ha ammesso di aver esagerato nel contatto durante Inter-Juventus, dopo aver causato l’espulsione di Pierre Kalulu.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.