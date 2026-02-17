Ho fatto una pizza per Jeffrey Epstein | quanto può arrivare in basso il marketing social
Una pizzeria in provincia di Caltanissetta ha condiviso sui social una pizza dedicata a Jeffrey Epstein, suscitando scalpore. La scelta di usare il nome del finanziere americano, coinvolto in scandali e misteri, ha generato molte reazioni tra i clienti e gli utenti online. La foto mostra una pizza decorata con dettagli che richiamano l’immagine pubblica di Epstein, attirando l’attenzione di chi la vede.
Una pizzeria della provincia di Caltanissetta ha mostrato sui social una pizza dedicata a Jeffrey Epstein. Il video della pizza è condito con battute e riferimenti agli Epstein Files, il caso che sta mostrando tutta la rete di potere e violenza dietro l'imprenditore.🔗 Leggi su Fanpage.it
Quanto costa davvero una pizza napoletana? Il Cnr lancia l’Osservatorio socio-economico sulla pizza nel mondo
Il Cnr presenta il 16 gennaio l'Osservatorio socio-economico sulla pizza napoletana, uno strumento volto a analizzare i costi, le dinamiche e le tendenze legate a uno dei piatti più rappresentativi dell’Italia nel contesto globale.
Chi era veramente Jeffrey Epstein e come siamo arrivati ai Files? La storia, i documenti, il caos social e le teorie del complotto
In seguito alle rivelazioni sulla stretta relazione dell'allora duca di York con Jeffrey Epstein, William chiese che lo zio venisse immediatamente allontanato dalla famiglia reale facebook
Il coinvolgimento di Andrea Mountbatten-Windsor con Jeffrey Epstein ha acuito tensioni nella Royal Family, mettendo in evidenza l’approccio prudente di re Carlo e la linea dura del principe William. Fra padre e figlio ci sarebbe una frattura generazionale x.com