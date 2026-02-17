Hillary Clinton ha commentato l’immigrazione incontrollata, sostenendo che dovrebbe essere nascosta alla vista pubblica. La sua dichiarazione arriva dopo la diffusione di documenti su Epstein, che alcuni interpretano come una scusa per giustificare l’attenzione mediatica. Nel frattempo, Donald Trump critica duramente la posizione degli Stati Uniti sul conflitto tra Russia e Ucraina, definendola “vergognosa”. Sono circolate anche immagini che mostrano droni ucraini accanto a politici americani, alimentando il dibattito pubblico sulla questione.

Gli Epstein Files e la giustificazione sufficiente per la platea («Comparire lì dentro non vuol dire essere colpevoli»), la posizione di Trump sul conflitto russo-ucraino («È vergognosa») e le foto accanto ai droni di Kiev. Nel leggere i resoconti della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco e del panel intitolato “La divisione Occidente-Occidente: ciò che resta dei valori comuni”, ci si accorge che l’ospite d’onore Hillary Clinton ha spaziato sui suddetti argomenti ma non si trova traccia del tema sul quale ha tentato il colpo a effetto-non riuscito, la gestione dell’immigrazione illegale. Affermando di fatto che: l’amministrazione Obama detiene il record di espulsioni (oltre 3 milioni), superando in molti anni anche i ritmi del primo Trump; l’amministrazione Clinton è stata la prima a implementare barriere fisiche significative e a inasprire le l diritto d’asilo varando l’Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act nel 1996; la fermezza sulla sicurezza dei confini non è un’esclusiva della destra Maga, ma una politica di Stato che i Democratici hanno storicamente applicato con rigore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Si torna a parlare di censura in Europa, questa volta collegandola direttamente a Hillary Clinton.

Il Dipartimento di Giustizia americano ha reso pubblici i file di Jeffrey Epstein, e Hillary Clinton ha commentato che le informazioni contenute sono “preoccupanti e terribili”.

