High on Life 2 provoca i giocatori su Xbox Game Pass con una scena piena di sarcasmo, mettendo in discussione il valore dell’abbonamento. Durante il gioco, gli sviluppatori inseriscono battute che criticano direttamente l’uso del servizio in abbonamento, facendo sorridere chi si riconosce in questa situazione. La scena si distingue per il modo in cui il protagonista si rivolge agli utenti, evidenziando con ironia la loro dipendenza dall’offerta di Microsoft.

Con il suo umorismo irriverente e meta-narrativo, High on Life 2 non risparmia nessuno: nemmeno chi lo gioca tramite abbonamento. In una delle scene più discusse, l’assistente personale Suit-O si rivolge direttamente al giocatore con battute pungenti sui “servizi di gioco”, alludendo chiaramente a Xbox Game Pass. Il risultato è un momento di satira che colpisce sia gli utenti sia gli stessi sviluppatori, in perfetto stile Squanch Games. Una gag che fa ridere, ma che offre anche uno spunto interessante sul modello economico dei giochi in abbonamento. Sviluppato da Squanch Games, High on Life 2 è uscito su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS, con lancio immediato anche su Game Pass per gli abbonati. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - High on Life 2 prende in giro i giocatori su Xbox Game Pass in una scena carica di sarcasmo

Leggi anche: Marvel cosmic invasion disponibile su Xbox Game Pass

Leggi anche: Giochi gratuiti su Xbox per 48 ore senza Game Pass

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.