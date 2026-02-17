Hashish cocaina e banconote false | perquisiti e arrestati due giovanissimi

Due giovani, un ragazzo di 19 anni e un altro di 22, sono stati arrestati a Sezze dopo una perquisizione che ha portato alla scoperta di hashish, cocaina e banconote false. La polizia ha trovato le sostanze e il denaro durante un controllo in strada, nel tentativo di fermare i due ragazzi. Il più giovane è accusato di spaccio di droga e di avere munizioni senza permesso, mentre il più grande deve rispondere di spaccio, falsificazione di denaro e ricettazione.

Due giovani arrestati a Sezze in flagranza di reato. Si tratta di un 19enne e di un 22enne. Il primo deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni, mentre l'altro di spaccio di droga, possesso di banconote falsificate e ricettazione. Nel corso di un'attività di controllo del territorio, i militari hanno fermato il più giovane nei pressi di un esercizio commerciale perché il suo atteggiamento aveva destato qualche sospetto. Sottoposto a una perquisizione personale, il 19enne è stato trovato con 39 grammi di hashish, per un totale di 37 dosi, e con 200 euro in contanti, somma ritenuta provento dello spaccio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

