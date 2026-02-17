Harry Styles foto inedite sul ’Times’ della sua vita privata all’Argentario

Harry Styles è stato paparazzato di recente sull’Argentario, dove il ‘Times’ ha pubblicato foto inedite della sua vita privata. Il cantante britannico si trova spesso nel piccolo paese toscano, dove alcuni residenti lo hanno ormai riconosciuto e lo salutano quando lo incontrano per strada. Durante una delle sue visite, Styles si è fermato a parlare con alcuni negozianti locali e ha fatto una passeggiata lungo il porto, attirando l’attenzione di chi lo ha visto.

Harry Styles e un pizzico di Argentario sulle pagine del 'Times'. Ormai è considerato da molti abitanti del promontorio un compaesano, tanto che non capita di rado vederlo in giro per le vie del paese per una passeggiata o semplicemente per fare qualche acquisto nei negozi. Si tratta di Harry Styles, star internazionale conosciuta per canzoni come 'As It Was' ed ex cantante degli One Direction, che da tempo ha acquistato una villa in località Cannelle. Dove si reca spesso, frequentando il promontorio proprio nella sua centricità fatta di piccole cose, come andare a comprare della frutta e del pesce nei banchi di paese o dei prodotti al supermercato.