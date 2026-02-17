Guidonia Montecelio | al via gli interventi di prevenzione contro la processionaria del pino
A Guidonia Montecelio, i lavori contro la processionaria del pino sono iniziati questa settimana, dopo che le persone hanno segnalato numerosi nidi sugli alberi pubblici. La presenza di questi bruchi, che possono causare reazioni allergiche e danni alle piante, ha spinto le autorità a intervenire rapidamente. In particolare, i lavori prevedono trattamenti specifici sugli alberi più colpiti, per ridurre la diffusione dell'insetto.
Sono partiti i lavori per contrastare la diffusione della Thaumetopoea pityocampa, la temuta processionaria del pino. L’insetto, un lepidottero, è piuttosto comune ed è facile imbattervisi durante le passeggiate nelle aree verdi. Le sue larve però sono sono dotate di peli urticanti che possono provocare irritazioni sia all’essere umano che agli animali. Per questo, nel comunicare l’avvio della disinfestazione, il comune di Guidonia Montecelio ha invitato i residenti anche a segnalare la loro presenza agli uffici presenti sul territorio. Cosa si sta facendo per contrastare la processionaria? L’assessorato all’ambiente ha fatto sapere di aver già installato le trappole e di aver effettuato, così, le prima catture.🔗 Leggi su Romatoday.it
