Guerra in Ucraina un bambino su tre è ancora sfollato

Un bambino su tre in Ucraina vive ancora lontano dalla sua casa a causa del conflitto armato. Le ostilità, che durano da quattro anni, hanno costretto più di 2,5 milioni di minori a lasciare le loro abitazioni. Molti di loro si trovano ora in centri di accoglienza o in zone rischiose, mentre le scuole sono state distrutte o chiuse. In questo scenario, sono state registrate 3.200 vittime tra i bambini.

Quattro anni di conflitto in Ucraina: oltre 2,5 milioni di minori lontani da casa, 3.200 vittime tra i bambini e scuole distrutte. A quattro anni dall'inizio della guerra in Ucraina, più di un terzo dei bambini del Paese continua a vivere lontano da casa. Sono 2.589.900 i minori ancora sfollati mentre il conflitto entra nel suo quinto anno: oltre 791.000 si trovano all'interno del territorio nazionale, quasi 1.798.900 vivono come rifugiati all'estero. È il quadro tracciato dall'UNICEF, che lancia un nuovo allarme sulle conseguenze umanitarie della guerra sui più piccoli.