Guasto al teleriscaldamento L’ira dei residenti di Pariana | Siamo al freddo da una settimana
Un guasto al sistema di teleriscaldamento ha lasciato i residenti di Pariana al freddo da più di sette giorni, creando forti disagi nella frazione di Villa Basilica. Le famiglie segnalano che non hanno acqua calda né riscaldamento, costrette a vivere in ambienti gelidi e impossibilitate a fare una semplice doccia, soprattutto per i bambini. D. riferisce di aver chiamato più volte i tecnici senza ottenere risposte tempestive.
Pariana da giorni è al freddo e senza acqua calda. A segnalare i disagi della frazione di Villa Basilica alcuni residenti che lamentano di essere da quasi una settimana: "Senza acqua calda né riscaldamento, non possiamo scaldarci o fare una doccia ai nostri bambini – scrive D. S. –, per la una rottura dell’impianto di teleriscaldamento a biomasse, che fornisce il servizio a tutto il paese. Siamo più di 150 anime, ma sembra che non importi a nessuno, e nemmeno si sa per quanto ancora si protrarrà questo disagio". Sul tema interviene anche la consigliera di Futura, Camilla Corti che evidenzia come il disagio sia maggiore chi ha scelto di utilizzare solo l’impianto di teleriscaldamento, senza dotarsi di sistemi alternativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Disagi a Pariana: da cinque giorni non funziona l’impianto di teleriscaldamento
A Pariana, frazione di Villa Basilica in provincia di Lucca, le famiglie affrontano da cinque giorni freddo e acqua fredda a causa di un guasto all’impianto di teleriscaldamento.
"Gli alberi sono quasi al secondo piano, è una vergogna": l'ira dei residenti di via XX SettembreLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Guasto al teleriscaldamento. L’ira dei residenti di Pariana : Siamo al freddo da una settimana; Guasto al teleriscaldamento di Asiago, il sindaco Rigoni Stern: perdita da 70 litri al minuto in zona Santa Maria Maddalena; Guasto alla rete del teleriscaldamento, scuole chiuse ad Asiago; Teleriscaldamento, il tubo forato dal fascio di cavi della fibra ottica.
Legnano, guasto al teleriscaldamento: gelo e disagi nel quartiere MazzafameLegnano (Milano), 12 gennaio 2026 – Nella tarda serata di domenica una perdita alla rete di distribuzione del teleriscaldamento ha messo in crisi - e al freddo - l’intero quartiere Mazzafame. E i ... ilgiorno.it
Disagi a Pariana: da cinque giorni non funziona l’impianto di teleriscaldamentoI cittadini chiedono soluzioni rapide. Corti (Lista Futura): La manutenzione straordinaria spetta al Comune. Perché si è tardato? ... luccaindiretta.it
AVVISO ALLA CITTADINANZA Per individuare un guasto su un impianto privato allacciato al teleriscaldamento della centralina posta in via Solferino (La Porta), è richiesta la collaborazione di tutti gli utenti. Si invita a: controllare il proprio scaldabagno; evita - facebook.com facebook