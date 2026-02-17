Guasto al teleriscaldamento L’ira dei residenti di Pariana | Siamo al freddo da una settimana

Un guasto al sistema di teleriscaldamento ha lasciato i residenti di Pariana al freddo da più di sette giorni, creando forti disagi nella frazione di Villa Basilica. Le famiglie segnalano che non hanno acqua calda né riscaldamento, costrette a vivere in ambienti gelidi e impossibilitate a fare una semplice doccia, soprattutto per i bambini. D. riferisce di aver chiamato più volte i tecnici senza ottenere risposte tempestive.

Pariana da giorni è al freddo e senza acqua calda. A segnalare i disagi della frazione di Villa Basilica alcuni residenti che lamentano di essere da quasi una settimana: "Senza acqua calda né riscaldamento, non possiamo scaldarci o fare una doccia ai nostri bambini – scrive D. S. –, per la una rottura dell’impianto di teleriscaldamento a biomasse, che fornisce il servizio a tutto il paese. Siamo più di 150 anime, ma sembra che non importi a nessuno, e nemmeno si sa per quanto ancora si protrarrà questo disagio". Sul tema interviene anche la consigliera di Futura, Camilla Corti che evidenzia come il disagio sia maggiore chi ha scelto di utilizzare solo l’impianto di teleriscaldamento, senza dotarsi di sistemi alternativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

