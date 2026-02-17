Guardia di Finanza smantella rete di droga Spagna-Sicilia | un milione di euro sequestrato e 12 indagati

La Guardia di Finanza ha smantellato una vasta rete di traffico di droga tra Spagna e Sicilia, portando al sequestro di un milione di euro in beni e armi. Le operazioni hanno portato all’arresto di dodici persone, coinvolte nel trasporto di sostanze stupefacenti tra i due paesi. Gli investigatori hanno scoperto che i trafficanti utilizzavano camion e imbarcazioni per far arrivare la droga sull’isola, nascondendola tra merci di uso quotidiano.

Catania nel mirino della Guardia di Finanza: smantellata rete internazionale di traffico di droga dalla Spagna. Un’operazione coordinata tra la Guardia di Finanza di Catania e le autorità spagnole ha smantellato un’organizzazione criminale dedita all’importazione di marijuana e hashish dalla Spagna orientale alla Sicilia. L’indagine, conclusa a febbraio 2026, ha portato al sequestro di beni per un valore di un milione di euro e all’individuazione di dodici persone coinvolte nel traffico. Un flusso di droga dal Mar Mediterraneo. L’attività investigativa si è concentrata sul monitoraggio dei flussi di droga provenienti dalla Spagna, individuando un’organizzazione capace di gestire l’intero ciclo del traffico: dall’approvvigionamento all’ingrosso in Spagna, al trasporto via mare o terra, fino alla vendita al dettaglio in Sicilia.🔗 Leggi su Ameve.eu

