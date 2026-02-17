Guarcino ciaspolata al tramonto a Campocatino

A Guarcino, una ciaspolata al tramonto a Campocatino si è svolta per permettere ai partecipanti di immergersi nella natura mentre il sole calava nel cielo. La passeggiata, adatta a tutti, ha portato gli escursionisti tra le nevi e i boschi, offrendo una vista spettacolare sulla valle sottostante. Il percorso, lungo circa tre chilometri, è iniziato dal piazzale di Campocatino, dove si sono radunati gli appassionati di escursioni invernali.

Facile escursione al tramonto alla scoperta della natura e della notte, partendo dal piazzale di Campocatino, Guarcino. Un percorso ad anello e molto panoramico, illuminato dalle nostre torce e fiaccole. Alla fine della passeggiata con la penombra ci riscalderemo con un bicchiere di vin brulè. Domennica 21 dicembre, un'escursione speciale ci condurrà tra le nevi di Campocatino, tra tramonti mozzafiato e stelle luminose. La ciaspolata a Campo Catino di sabato 24 sostituisce in parte la proposta del we a Picinisco che a causa delle previsioni meteo è stato rimandato al 14/15 febbraio. Abbineremo la ciaspolata a una degustazione di amaretti a Guarcino.