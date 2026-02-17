Grosseto la protesta delle famiglie smuove l’Ufficio Scolastico | convocata una riunione per la sicurezza in classe

Le famiglie di Grosseto hanno organizzato una protesta dopo che un compagno violento ha reso le lezioni insicure, portando l’Ufficio Scolastico a convocare un incontro urgente per discutere delle misure di sicurezza in classe. La manifestazione ha portato a una presenza ridotta degli studenti in alcune aule, evidenziando il disagio vissuto dai ragazzi. La riunione, programmata per martedì, mira a trovare soluzioni rapide e concrete per garantire un ambiente più sicuro.

Grosseto, continua la protesta: classe semivuota per la presenza di un compagno aggressivo. Dopo la diffida legale delle famiglie, l'Ufficio Scolastico ha convocato un vertice urgente per martedì. Obiettivo: garantire sicurezza e ristabilire la serenità necessaria alla didattica. Minaccia e picchia i compagni ma la scuola non fa nulla: i genitori tengono a casa i figli per protesta; Grosseto, 16 genitori tengono i figli a casa: Minacciati e picchiati; Senza un 'sì' è stupro. In piazza per non eliminare il concetto di 'consenso'; Minacce tra studenti, famiglie grossetane in protesta. CNDDU: Sicurezza e diritti al centro dell'appello per il ministro Valditara. Lo studente è aggressivo, i genitori non mandano i figli a scuola. Prosegue la protesta. Gli alunni di una prima media a Grosseto sono rimasti a casa. Avvocato ingaggiato dai genitori scrive una lettera alla dirigente scolastica. Indetta una riunione per affrontare il problema. «In classe c'è un compagno violento, i nostri figli restano a casa»: la rivolta dei genitori di Grosseto. La protesta è esplosa lunedì mattina in una scuola media di Grosseto, dove sedici famiglie su ventidue hanno deciso di non mandare.