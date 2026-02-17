Grave infortunio per Van Gils | le scuse di Christen
Maxim Van Gils si è infortunato durante la Clasica Jaen Paraiso Interior 2026, causandogli un lungo stop dai prossimi appuntamenti. La caduta avvenuta sulla strada di una salita ripida ha provocato fratture multiple, che richiederanno intervento chirurgico e mesi di recupero. Christen ha già espresso le sue scuse per l’accaduto, riconoscendo la gravità dell’incidente e la sua responsabilità.
Roma, 17 febbraio 2026 - Wout Van Aert, Mads Pedersen, Tim Merlier e ora anche Maxim Van Gils: la batteria degli uomini da Classiche si assottiglia ulteriormente ora che il belga, caduto durante la Clasica Jaen Paraiso Interior 2026 (vinta da Tim Wellens ), ha rimediato conseguenze che lo terranno fuori dai giochi per diversi mesi. Le condizioni di Van Gils e le scuse di Christen. Ad affermarlo è la Red Bull-Bora-Hansgrohe, che evidenzia in una frattura pelvica il danno rimediato da Van Gils, che rischia verosimilmente di saltare tutti gli appuntamenti della prima metà della stagione. Se queste sono le conseguenze, le cause sono da ascrivere a un contatto con Jan Christen, che sarebbe arrivato terzo al traguardo prima di incassare una squalifica per la manovra in questione, reputata pericolosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Follia Christen, bufera sul gregario di Pogacar: squalificato dopo la rottura del bacino a van GilsJan Christen, il giovane ciclista di Pogacar, ha affrontato una squalifica dopo aver provocato una caduta grave a Van Gils durante una tappa, a causa di un gesto imprudente.
