Gratteri scorda che sono per bene molti imputati
Il procuratore Gratteri accusa la riforma, ma dimentica che molti imputati e processati la sostengono. Questa affermazione si basa su dichiarazioni di persone coinvolte in procedimenti giudiziari, come avvocati e teste di processo. Tuttavia, le storie di innocenti condannati e detenuti ingiustamente sono numerose e documentate, dimostrando che non sempre chi è sotto accusa è colpevole.
Per screditare la riforma, Gratteri sostiene che la appoggiano indagati e processati. Ma le cronache sono piene di innocenti finiti in cella ingiustamente. Il caso di Marco Sorbara (909 giorni di prigionia) è esemplare. Ripartiamo dalla grammatica secondo Gratteri, quella che - ipse dixit - lo assolverebbe. «Per il No voteranno le persone perbene» e tanto basta per avere chiaro che in una dicotomia «buoni e cattivi», coloro che voteranno Sì non sono persone per bene: la lingua italiana non è una convenzione borghese. Dunque coloro che voteranno Sì sono dei farabutti, con tonalità più o meno intense: «Indagati, imputati, massonerie deviate e centri di potere». 🔗 Leggi su Laverita.info
Gratteri ma che stai a di? "Imputati e massoni per il Sì", l'ultima gaffe
Referendum: bufera su Gratteri. Che dice: “Votano sì imputati e indagati”. Nordio: “Serve test attitudinale”. Salvini: “Lo denuncio”
La polemica esplode dopo le parole di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli.
Gratteri voterà NO al Referendum sulla Giustizia #fedez #mrmarra #pulppodcast
Referendum, Gratteri a La7: Chi interpreta diversamente quello che ho detto è in malafede e vuole alzare lo scontroChi interpreta diversamente quello che ho detto è in malafede e vuole alzare lo scontro. Io il senso della paura l'ho superato 35 anni fa. Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri smonta le accuse d ... ilfattoquotidiano.it
Attacco di Nordio a Gratteri, Corrias: Mi ricorda Berlusconi che definì i magistrati dei disturbati mentaliCorrias commenta le dichiarazioni di Nordio sui magistrati e il parallelo con le affermazioni di Berlusconi vent’anni fa. la7.it
