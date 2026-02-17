Gratteri scorda che sono per bene molti imputati

Il procuratore Gratteri accusa la riforma, ma dimentica che molti imputati e processati la sostengono. Questa affermazione si basa su dichiarazioni di persone coinvolte in procedimenti giudiziari, come avvocati e teste di processo. Tuttavia, le storie di innocenti condannati e detenuti ingiustamente sono numerose e documentate, dimostrando che non sempre chi è sotto accusa è colpevole.

Per screditare la riforma, Gratteri sostiene che la appoggiano indagati e processati. Ma le cronache sono piene di innocenti finiti in cella ingiustamente. Il caso di Marco Sorbara (909 giorni di prigionia) è esemplare. Ripartiamo dalla grammatica secondo Gratteri, quella che - ipse dixit - lo assolverebbe. «Per il No voteranno le persone perbene» e tanto basta per avere chiaro che in una dicotomia «buoni e cattivi», coloro che voteranno Sì non sono persone per bene: la lingua italiana non è una convenzione borghese. Dunque coloro che voteranno Sì sono dei farabutti, con tonalità più o meno intense: «Indagati, imputati, massonerie deviate e centri di potere». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gratteri scorda che sono «per bene» molti imputati

La polemica esplode dopo le parole di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli.

