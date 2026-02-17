Gratteri monta la polemica | Come un comizio

Nicola Gratteri ha scatenato una polemica durante la cerimonia di consegna del premio ’Augusto Daolio’, accusando alcuni presenti di applaudire in modo troppo sfacciato, come in un vero comizio. La scena si è svolta davanti a una platea composta da colleghi e sostenitori, che hanno reagito con sorrisi imbarazzati. La sua voce si è alzata più volte, chiedendo rispetto e silenzio, mentre si avvicinava al palco per ricevere il riconoscimento. Un momento che ha diviso l’atmosfera tra applausi e silenzio imbarazzato.

Tutti ad applaudire la consegna del premio 'Augusto Daolio' al magistrato Nicola Gratteri, o forse no. Non tutti hanno infatti accolto con favore l'intervento per il ' No al referendum ' dello stesso Gratteri, senza contradditorio, prima sul palco del teatro di Novellara e poi sabato sera al Nomadincontro, prima del concerto della storica band attiva da ben 63 anni. Già prima dell'evento i consiglieri comunali di opposizione avevano chiesto che non ci fosse un 'comizio elettorale' in un evento o patrocinato dal Comune. E in serata, al pala tenda, diversi spettatori non hanno gradito l'intervento ' sul palco prima del concerto.