Grattacielo il caso arriva in Senato | accuse a Fabbri per lo sgombero senza piano alternativo

Il caso dello sgombero delle torri del Grattacielo a Ferrara ha raggiunto il Senato, dopo che le autorità hanno agito senza un piano alternativo e senza preavviso. La decisione ha lasciato senza casa circa 500 persone in tutta fretta. Martedì 17, la questione è stata affrontata durante una conferenza stampa nella sala Caduti di Nassirya, organizzata dalla senatrice Ilaria Cucchi.

Lo sgombero delle torri del Grattacielo di Ferrara, che nelle scorse settimane ha lasciato circa 500 persone senza casa da un giorno all’altro, è approdato, martedì 17, nella sala Caduti di Nassirya del Senato con una conferenza stampa promossa dalla senatrice di Avs Ilaria Cucchi e dalla deputata del Movimento 5 stelle Stefania Ascari. Politici, associazioni e residenti hanno denunciato la gestione dell’emergenza abitativa e perlato di violazioni dei diritti e dello stato di diritto. Una vicenda nata da criticità strutturali dell’edificio e culminata in un’operazione urgente di evacuazione, ma che, secondo quanto emerso nel dibattito, si è trasformata in una vera emergenza sociale a causa dell’assenza di un piano abitativo alternativo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

