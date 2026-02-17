GPS possibile apertura il 25 febbraio e chiusura il 16 marzo

Lo SNALS nazionale annuncia che il GPS potrebbe aprire il 25 febbraio e chiudere il 16 marzo. La comunicazione è stata pubblicata sulla loro pagina Facebook, dove si specifica che a breve sarà emanato un provvedimento ufficiale. Si attende ora l’ufficializzazione delle date, che riguardano le future possibilità di inserimento per insegnanti e aspiranti.

La notizia la fornisce lo SNALS nazionale sulla sua pagina FaceBook: " Vi comunichiamo che è prevista a breve l'emanazione dell'O.M. per le GPS con inizio della procedura già dalla prossima settimana e con scadenza a metà marzo, presumibilmente il 16 marzo. Vi confermeremo le date non appena verrà emanata la predetta ordinanza. "