GPS 2026 e graduatorie di istituto | cosa si compila ora e cosa si farà in estate Il punto di Sonia Cannas

Sonia Cannas ha spiegato che, a causa delle incertezze sui passaggi da seguire, molti docenti si chiedono cosa devono compilare ora e cosa faranno durante l’estate. Durante il Question Time del 16 febbraio, la responsabile ha chiarito le differenze tra le GPS e le graduatorie di istituto, indicando le procedure da seguire in questa fase e i prossimi passi. Un esempio concreto riguarda le domande di aggiornamento, che devono essere presentate entro determinate scadenze, mentre le graduatorie di istituto si aggiornano con modalità diverse.

Nel corso del Question Time del 16 febbraio, Sonia Cannas ha chiarito uno degli aspetti che genera più dubbi tra gli aspiranti docenti: cosa bisogna fare concretamente in fase di aggiornamento o nuovo inserimento nelle GPS e qual è la differenza tra Graduatorie Provinciali per le Supplenze e graduatorie di istituto.