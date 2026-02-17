Google messages riceve un paio di aggiornamenti davvero utili

Google Messages ha introdotto due aggiornamenti importanti per migliorare l’uso quotidiano dell’app. La causa è la necessità di semplificare la gestione dei messaggi, che si traduce in funzionalità più pratiche. Ora è possibile copiare solo una parte di testo da un messaggio e gestire meglio le notifiche su Wear OS, rendendo più veloce rispondere e organizzare le conversazioni.

google messages continua a evolversi per offrire una gestione dei messaggi più efficiente. tra le novità previste spiccano la possibilità di copiare solo una porzione di testo all’interno di un messaggio selezionato e l’ integrazione di una nuova funzione di gestione delle notifiche su wear os. copiare parte dei messaggi in google messages potrebbe diventare più semplice. la versione beta introduce un intervento inline per la selezione del testo direttamente sui messaggi già evidenziati. questa modifica è concepita per facilitare l’estrazione di parti utili, come un codice o OTP non rilevato automaticamente, senza dover copiare l’intero contenuto. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Google messages riceve un paio di aggiornamenti davvero utili Google messages sta introducendo una delle sue funzionalità più richiesteGoogle Messages ha lanciato una nuova funzione dopo aver ricevuto numerose richieste dagli utenti. Wear os notifiche google messages si aggiornano con una funzione smartGoogle ha aggiornato Wear OS introducendo una funzione smart per le notifiche di Google Messages. How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Se WhatsApp è In attesa del messaggio, come forzare lo sblocco immediato. l tuo nome gira nel dark web Google ora lo verifica gratis: il report controlla se nome, indirizzo, email e telefono compaiono negli archivi delle credenziali rubate. Cosa c’è da sapere https://bit.ly/verifica_darkweb facebook