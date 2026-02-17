Google e medicina | i medici iniziano a preoccuparsi Ecco perché

I medici si preoccupano dopo che Google ha iniziato a fornire risposte mediche ai utenti, un fatto che mette in discussione il modo in cui queste informazioni vengono mostrate. L’inchiesta del Guardian di Dan Milmo rivela che molte persone si affidano a Google per capire i propri sintomi, ma spesso non sanno che i risultati potrebbero essere fuorvianti o troppo generici. In alcuni casi, le risposte appaiono con un tono rassicurante o allarmante, influenzando le decisioni di chi cerca aiuto online. Questa situazione solleva dubbi sulla responsabilità di Google nel presentare informazioni mediche e sulla reale affidabilità dei risultati.

A proposito dell’inchiesta appena uscita sul Guardian firmata da Dan Milmo, global technology editor, che riapre una questione più profonda del solito dibattito sull’accuratezza dell’intelligenza artificiale, il punto centrale è un fatto sotto gli occhi di tutti (almeno di chi cerca su Google cosa sono i propri sintomi): non tanto se le risposte mediche di Google siano corrette, quanto come vengono presentate. Problemino piccolo piccolo (detto ironicamente): con AI Overviews gli avvisi di prudenza sanitaria non compaiono nella prima risposta visibile, solo dopo l’espansione del contenuto e in posizione marginale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

