Google e medicina | i medici iniziano a preoccuparsi Ecco perché
I medici si preoccupano dopo che Google ha iniziato a fornire risposte mediche ai utenti, un fatto che mette in discussione il modo in cui queste informazioni vengono mostrate. L’inchiesta del Guardian di Dan Milmo rivela che molte persone si affidano a Google per capire i propri sintomi, ma spesso non sanno che i risultati potrebbero essere fuorvianti o troppo generici. In alcuni casi, le risposte appaiono con un tono rassicurante o allarmante, influenzando le decisioni di chi cerca aiuto online. Questa situazione solleva dubbi sulla responsabilità di Google nel presentare informazioni mediche e sulla reale affidabilità dei risultati.
A proposito dell’inchiesta appena uscita sul Guardian firmata da Dan Milmo, global technology editor, che riapre una questione più profonda del solito dibattito sull’accuratezza dell’intelligenza artificiale, il punto centrale è un fatto sotto gli occhi di tutti (almeno di chi cerca su Google cosa sono i propri sintomi): non tanto se le risposte mediche di Google siano corrette, quanto come vengono presentate. Problemino piccolo piccolo (detto ironicamente): con AI Overviews gli avvisi di prudenza sanitaria non compaiono nella prima risposta visibile, solo dopo l’espansione del contenuto e in posizione marginale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Quanti battiti al minuto dovrebbe avere una persona sana, come misurarli senza strumenti medici e quando preoccuparsi
I furbetti di Medicina tornano anche al secondo appello: gli auricolari sui vestiti, le chat e le ricerche su Google durante i test. Ecco come hanno copiato
Durante il secondo appello di Medicina, emergono nuovamente casi di cheating, con studenti che utilizzano auricolari nascosti, chat e ricerche su Google per copiare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bertolaso in Consiglio: sanità Lombardia riferimento nazionale; Acqua ossigenata sui piedi per potenziare il sistema immunitario: i falsi (e pericolosi) consigli dei medici generati con l'intelligenza artificiale; L'Asl di Benevento cerca personale per la sanità in carcere: Rummo, medici da Napoli; Societa Italiana di Medicina Ambientale, le auto abbandonate sono una bomba ecologica.
Google presenta il test per mettere alla prova l’Intelligenza artificiale in medicinaGoogle continua a perfezionare i suoi studi in ambito di Intelligenza artificiale al servizio della medicina. In un nuovo test, Google Research valuta la capacità del suo nuovo tool di intelligenza ... ilfattoquotidiano.it
Google limita i consigli medici dell'intelligenza artificiale AI Overviews: troppe allucinazioni e rischi per la saluteSe OpenAI ha deciso di spingere l’acceleratore sui consulti medici con ChatGPT Salute, Google tira il freno a mano: un recente report del quotidiano The Guardian (coadiuvato da un team di esperti) ... msn.com
Dottor Google vs Dottor AI: il 94% degli italiani cerca salute online, i giovani si affidano alla AI Un'indagine recente, "Salute artificiale – Indagine su come gli italiani cercano, verificano e giudicano online la medicina", mostra che la ricerca sanitaria online è orm facebook