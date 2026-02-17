Goldonetta giovedì 19 febbraio il concerto di Carnevale

Il 19 febbraio, giovedì, alle ore 21 alla Goldonetta, si svolge un concerto di Carnevale che promette di portare allegria e musica dal vivo. La serata celebra la conclusione del Carnevale 2026 con un evento che unisce la musica classica e momenti divertenti, portando sul palco l'energia della famosa “brigata” di Saint-Saëns e qualche pezzo di comicità.

Il Carnevale 2026 entra nella sua ultima settimana ed avrà giovedì 19 febbraio, alle 21 alla Goldonetta, un brillante e divertente appuntamento con la musica classica quando a "sfilare" idealmente sarà l'allegrissima brigata de "Il Carnevale degli animali" di Saint-Saëns, passando per la comicità fatta di travestimenti ed equivoci di uno scatenato Rossini con l'overture dalla sua farsa giocosa "Il signor Bruschino" e le raffinate sonorità per flauto di Mozart con il Concerto n.