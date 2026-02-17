Gol Lang | l’ex Napoli prima pareggia i conti e poi realizza il 4-2 | crollo bianconero

di Francesco Spagnolo Gol Lang, il Galatasaray trova subito il pareggio nella ripresa con l’esterno. L’ex Napoli sfrutta un errore di posizionamento di Cabal. Il racconto. Ad inizio ripresa la difesa bianconera commette una leggerezza fatale che riapre i giochi a Istanbul. Tutto nasce da un errore di posizionamento di Cabal. Il terzino va a raddoppiare su un uomo lasciandone però un altro libero, creando un buco imperdonabile sul lato debole della retroguardia. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE L’attacco turco è rapidissimo ad approfittare della falla: scatta il cross vincente, poi palla in mezzo per Lang che da due passi mette in porta senza incontrare opposizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Lang, ex giocatore del Napoli, ha segnato il gol che ha portato il Galatasaray sul 2-2 contro la Juventus, sfruttando un errore difensivo di Cabal.

Galatasaray Juve 2-2 LIVE: pareggia l’ex Napoli LangL’ex attaccante del Napoli, Lang, ha segnato un gol decisivo che ha portato il Galatasaray a pareggiare contro la Juventus 2-2 nella serata di ieri.

Noa Lang ha segnato il gol del pareggio tra Galatasaray e Juventus questa sera: il risultato è sul 2-2, si tratta di un tap-in a porta vuota

Lang incubo della Juventus! Altro gol: firma il momentaneo 2-2Galatasaray-Juventus inizia con una novità nelle fila bianconere. Luciano Spalletti decide di lasciare negli spogliatoi Andrea Cambiaso, protagonista dell’azione del momentaneo 1-1 ... tuttonapoli.net

49’ Pareggia il Galatasaray: Noa Lang trova il gol del 2-2 #GalatasarayJuve facebook

Dopo 1 gol e 2 assist in 27 presenze, Noa Lang è pronto a lasciare il Napoli L'olandese si trasferisce al Galatasaray in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 30.