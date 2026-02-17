Gol e leadership | questo Castro vale oro Un talento mondiale da almeno 50 milioni
Il nome di Castro torna al centro delle notizie dopo aver segnato un gol decisivo e aver dimostrato di essere un punto di riferimento per il Bologna. La sua prestazione, che ha portato tre punti importanti, mostra quanto il giocatore sia fondamentale per la squadra. Ora, con il rinnovo appena firmato, si prepara a fare il salto in Europa, cercando il primo gol in competizioni continentali per consolidare il suo ruolo. Un talento di livello mondiale, valutato almeno 50 milioni di euro, si prepara a lasciare il segno anche in campo internazionale.
Dopo il rinnovo, il gol da tre punti e una prestazione da leader: ora è caccia al primo gol in Europa per chiudere il cerchio e trascinare il Bologna anche nella competizione Uefa. E’ salito di livello, Santiago Castro: sul campo e nelle gerarchie economiche e di spogliatoio, dopo il rinnovo con adeguamento dello stipendio dai 500mila euro a 1 milione più circa 500mila euro di bonus. Al riconoscimento ha dato un seguito: gol con la Lazio in Coppa Italia, che ha anticipato di poche ore l’annuncio del rinnovo. Non è bastato ma ha rappresentato un nuovo inizio. Il seguito a Torino: prestazione di alto livello, da trascinatore e gol da tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Diretta gol Serie A LIVE: magia di Castro che vale il 3-1 in Verona Bologna!
Segui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla 16ª giornata.
Italia da RECORD! Oro mondiale nella 4×50 mista | Swim Zone Speciale Lublino 2025Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gol, assist e leadership: Federico Dimarco non è mai stato così decisivo; IA agentica, decisioni autonome e nuove complessità: perché la leadership umana diventa cruciale secondo Deloitte; Decisioni (e leadership) aumentate: come l’AI sta cambiando la C-suite; Unieuro Forlì, presentato Stefano Bossi: leadership ed esperienza per la risalita.
Yildiz al centro del progetto: rinnovo e leadershipYildiz al centro del progetto: rinnovo e leadership In questo contesto, Kenan Yildiz è sempre più il diamante dell’attacco bianconero. Fresco di rinnovo, ... tuttojuve.com
Il personaggio. Il gol e il premio. La gioia di Fagioli: Vittoria di gruppo»Gli mancava solo il gol. Il gesto tecnico più importante per completare una crescita portata avanti in questi mesi ... msn.com
MATTEO RIGATO Giovane difensore con le idee chiare, una personalità spiccata ed il vizio del gol: Matteo si è già preso la leadership della sua squadra. Insieme ai suoi compagni e amici, ha vinto il campionato e vuole che questo si ripeta anche nella se facebook
Che Diavolo di Rabiot: gol e leadership al servizio del Milan e di Allegri x.com