Gol di Moro o autogol di Vlasic? Cambia la decisione della Lega ecco cosa succede al Fantacampionato

La Lega ha rivisto la decisione sul primo gol di Moro nel match tra Torino e Bologna, escludendo l’autogol di Vlasic. Questa modifica influisce direttamente sui punteggi del Fantacampionato, dove i giocatori coinvolti riceveranno punti diversi. La decisione si basa su nuove analisi delle immagini e delle testimonianze raccolte durante la partita.

La Lega Serie A ha cambiato la sua decisione in merito alla rete con cui il Bologna è andato in vantaggio nella sfida di domenica contro il Torino: non più autogol di Vlasic, ma gol di Moro. È il giocatore rossublù ad imprimere l'ultimo tocco al pallone nell'azione che ha portato alla rete: cross basso verso il centro dell'area di rigore da parte di Rowe (a cui viene riconosciuta l'intenzionalità di servire Moro, con vantaggio procurato al marcatore e quindi l'assist), il passaggio viene sfiorato da Vlasic, ma premia ugualmente Moro ed il suo inserimento con un colpo di tacco per battere Paleari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

