Gli Stati che chiedono la rimozione di Francesca Albanese compiono una ripicca di basso livello

La Francia, la Germania, l’Italia e altri paesi europei hanno formalmente richiesto all’ONU di rimuovere Francesca Albanese, perché hanno ritenuto il suo lavoro inadeguato. La richiesta arriva in risposta alle sue dichiarazioni sul conflitto in Palestina, che hanno suscitato critiche tra alcuni governi. Nei mesi scorsi, Albanese aveva espresso posizioni che non sono state condivise da tutti gli stati membri, creando tensioni interne. Le nazioni chiedono che la sua nomina venga revocata, accusandola di aver preso parte a una campagna di denuncia troppo dura. La decisione potrebbe influenzare il ruolo delle Nazioni Unite sui territori occupati.

di Pietro Francesco Maria De Sarlo La Francia, la Germania, l'Italia e altri stati europei stanno chiedendo all'Onu la rimozione di Francesca Albanese dall'incarico di Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Ovviamente ci sono relatori speciali per la Cina, per la Corea del Nord, per gli Stati Uniti e ogni relatore dà fastidio a qualcuno. Ma chi li nomina? I Relatori Speciali non sono diplomatici né funzionari di carriera. Sono esperti indipendenti nominati dal Consiglio per i Diritti Umani dell'Onu per monitorare singoli Paesi o temi specifici (tortura, libertà di espressione, territori occupati, ecc.